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За сутки россияне нанесли почти 50 ударов по Харькову

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Российский терроризм в действии

За сутки россияне нанесли почти 50 ударов по Харькову

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За прошлые сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов.

Кроме того, под ударами находятся другие населенные пункты области. В результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклие погибли три человека, многие дома разрушены.

Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Олег Синегубов напомнил, что в Лозовой и Барвинковом власти призвали эвакуировать население. Уже удалось уехать 15 тысяч граждан.

Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. «Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил на Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы Украины всегда готовы к обороне и держат позицию!», - написал Синегубов.

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В статье: война с Россией
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