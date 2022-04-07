За сутки россияне нанесли почти 50 ударов по Харькову
Российский терроризм в действии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За прошлые сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов.
Кроме того, под ударами находятся другие населенные пункты области. В результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклие погибли три человека, многие дома разрушены.
Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Олег Синегубов напомнил, что в Лозовой и Барвинковом власти призвали эвакуировать население. Уже удалось уехать 15 тысяч граждан.
Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. «Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил на Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы Украины всегда готовы к обороне и держат позицию!», - написал Синегубов.
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