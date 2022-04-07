Мэр Бучи: Почти у всех погибших в городе – пулевые, а не осколочные ранения

С каждым днем количество обнаруженных мертвых жителей Бучи увеличивается, об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в интервью изданию DW.

Погибших находят в частных домах, парках, скверах, где людей хоронили, когда не было обстрелов. При этом Федорук отмечает, что почти у 90% убитых – это пулевые, а не осколочные ранения.

Также в Буче нашли несколько мест с массовыми захоронениями, в частности на территории предприятия "Украгропостав". Там российские оккупанты сложили тела людей практически как дрова, с завязанными руками. Над списками и подсчетом погибших работают правоохранительные органы.