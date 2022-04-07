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Беги Лола, беги. Жена Усика мощно обратилась к самопровозглашенному премьер-министру АР Крым

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

В ответ на угрозы мужу.

Беги Лола, беги. Жена Усика мощно обратилась к самопровозглашенному премьер-министру АР Крым

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ранее появилась информация о намерении властей временно оккупированного Крыма лишить Александра Усика отличия "За верность долгу".

Жена боксера Екатерина эмоционально ответила так называемым властям АР.

"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут, Сергей Валериевич, по-моему. Короче, беги лола, беги, потому что чувствую горит у тебя уже одно место очень сильно.

Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал. Все будет Украина. Крым тоже был и будет", - написала женщина в своем инстаграме.

Стоит отметить, что родным городом спортсмена является Симферополь и еще до оккупации Александр получил звание "Почетного жителя города".

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В статье: Александр Усик война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
07.04.2022 в 14:34
Вот почему вы прозрели в 22 году , а не в 14 г ?
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