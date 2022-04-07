Беги Лола, беги. Жена Усика мощно обратилась к самопровозглашенному премьер-министру АР Крым
В ответ на угрозы мужу.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее появилась информация о намерении властей временно оккупированного Крыма
Жена боксера Екатерина эмоционально ответила так называемым властям АР.
"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут, Сергей Валериевич, по-моему. Короче, беги лола, беги, потому что чувствую горит у тебя уже одно место очень сильно.
Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал. Все будет Украина. Крым тоже был и будет", - написала женщина в своем инстаграме.
Стоит отметить, что родным городом спортсмена является Симферополь и еще до оккупации Александр получил звание "Почетного жителя города".
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