Силы специальных операций захватили пригодную технику врага
Охота продолжается
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает о новых трофеях, которые захватили украинские защитники.
"Несколько единиц техники враждебной ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий.
В частности речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в заявлении Командования.
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