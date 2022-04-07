Силы специальных операций захватили пригодную технику врага

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает о новых трофеях, которые захватили украинские защитники.

"Несколько единиц техники враждебной ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий.

В частности речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в заявлении Командования.