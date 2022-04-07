УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы специальных операций захватили пригодную технику врага
В тренде

Силы специальных операций захватили пригодную технику врага

Общие новости
(1 голосов)

Охота продолжается

Силы специальных операций захватили пригодную технику врага

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

UA-Футбол
Новина українською

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает о новых трофеях, которые захватили украинские защитники.

"Несколько единиц техники враждебной ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий.

В частности речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в заявлении Командования.

Читайте такжеМэр Бучи: Почти у всех погибших в городе - пулевые, а не осколочные ранения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...