В Луганской области больше нет ни одной уцелевшей больницы. Об в своем телеграмме сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"С начала полномасштабной войны росии и Украины, в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение.

Рубежнянская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была... Сейчас больница осталась на оккупированной части города, орки снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель-главный врач подыгрует кадыровцам, хотя абсолютно точно знает, кто и когда разрушил больницу.

рашисты умышленно лишают Луганщину учреждений здравоохранения, чтобы раненные не имели шансов выжить.

Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие Закона о коллаборантах", - отметил Гайдай.