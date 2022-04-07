На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы - ОВА
рашисты умышленно оставляют Луганщину учреждений здравоохранения
Фото: t.me/luhanskaVTSA
В Луганской области больше нет ни одной уцелевшей больницы. Об в своем телеграмме сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"С начала полномасштабной войны росии и Украины, в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение.
Рубежнянская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была... Сейчас больница осталась на оккупированной части города, орки снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель-главный врач подыгрует кадыровцам, хотя абсолютно точно знает, кто и когда разрушил больницу.
рашисты умышленно лишают Луганщину учреждений здравоохранения, чтобы раненные не имели шансов выжить.
Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие Закона о коллаборантах", - отметил Гайдай.
Ранее мы сообщали, что на утро 7 апреля украинские защитники
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