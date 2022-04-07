Эффектно. Азов опубликовал видео с уничтожением вражеских танков
Судьба каждого оккупанта на этом видео
Скріншот з відео
Полк "Азов" продолжает защищать украинскую землю от рашистской нечисти. Сегодня на официальных страницах "Азова" появилось эффектное видео с уничтожением российской техники.
Наслаждайтесь.
‼️ Знищення ворожих танків бійцями полку "Азов" pic.twitter.com/pYxxcvKdoZ— АЗОВ (@Polk_Azov) April 7, 2022
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