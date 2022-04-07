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Эффектно. Азов опубликовал видео с уничтожением вражеских танков

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Судьба каждого оккупанта на этом видео

Эффектно. Азов опубликовал видео с уничтожением вражеских танков

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Полк "Азов" продолжает защищать украинскую землю от рашистской нечисти. Сегодня на официальных страницах "Азова" появилось эффектное видео с уничтожением российской техники.

Наслаждайтесь.

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В статье: война с Россией
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