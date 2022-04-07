Европарламент призывает наложить эмбарго на российские энергоносители и увеличить поставки оружия Украине
Также в Евросоюзе призывают исключить россию из большинства международных организаций, в том числе ЮНЕСКО
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Депутаты Европейского парламента призывают наложить эмбарго на энергоносители из рф в страны Европы. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте организации.
За дополнительные санкционные меры проголосовали в виде немедленного полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа проголосовали 513 депутатов из 564.
Также депутаты призывают исключить россию из G20 и других многосторонних организаций, таких как ООН, Интерпол, Всемирная организация торговли, ЮНЕСКО и другие.
Существующие санкции теперь должны быть полностью и эффективно применены во всем ЕС и международными союзниками ЕС как приоритетные, настаивают депутаты Европарламента.
Чтобы сделать санкции более эффективными, Парламент призывает исключить российские банки из системы SWIFT, запрещать всем судам, подключенным к рф, заходить в территориальные воды ЕС и стыковать в портах ЕС, а также запрещать автомобильный грузовой транспорт из росии и Беларуси. Евродепутаты также требуют изъятия "всех активов, принадлежащих российским чиновникам или олигархам, связанным с режимом Путина, их доверенными лицами и сторонникам, а также тех, кто в Беларуси связан с режимом лукашенко".
Указывая на причастность Беларуси к войне в Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси отражали введенные против россии, чтобы закрыть любые лазейки, позволяющие Путину использовать помощь лукашенко для обхода санкций.
Также в Европарламенте настаивают, что поставки оружия Украине должны продолжаться и усиливаться. Евродепутаты поддерживают дальнейшую оборонную помощь, оказанную украинским вооруженным силам отдельно странами-членами ЕС и коллективно через Европейский фонд мира.
В ЕС осуждают российскую риторику, намекая, что они могут прибегнуть к использованию оружия массового уничтожения, и подчеркивают, что любое такое развертывание будет удовлетворено самыми тяжелыми последствиями.
В то же время, в ЕС не исключают отмены санкций в случае, если рф примет меры по восстановлению независимости Украины, суверенитет, территориальная целостность в пределах своих международно признанных границ и полностью выводит свои войска с территории Украины.
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