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Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую - Кулеба

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Поле боя предопределит результат, считает Кулеба

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую - Кулеба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе сравнил приближающуюся битву за украинский Донбасс со Второй мировой войной.

"Битва за Донбасс приближается и ещё не достигла максимального масштаба. С каждым днём самые тяжёлые бои ведутся в этой части Украины и, к сожалению, будут становиться ещё тяжелее.

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну большими операциями, манёврами, применением тысяч танков, бронетехники, самолётов, артиллерии. Это не будет местной операцией, как это готовит россия. У рф есть свой план, у нас - свой. Поле боя предопределит результат", - сказал Кулеба.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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