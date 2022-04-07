Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую - Кулеба
Поле боя предопределит результат, считает Кулеба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе сравнил приближающуюся битву за украинский Донбасс со Второй мировой войной.
"Битва за Донбасс приближается и ещё не достигла максимального масштаба. С каждым днём самые тяжёлые бои ведутся в этой части Украины и, к сожалению, будут становиться ещё тяжелее.
Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну большими операциями, манёврами, применением тысяч танков, бронетехники, самолётов, артиллерии. Это не будет местной операцией, как это готовит россия. У рф есть свой план, у нас - свой. Поле боя предопределит результат", - сказал Кулеба.
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