Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе сравнил приближающуюся битву за украинский Донбасс со Второй мировой войной.

"Битва за Донбасс приближается и ещё не достигла максимального масштаба. С каждым днём самые тяжёлые бои ведутся в этой части Украины и, к сожалению, будут становиться ещё тяжелее.

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну большими операциями, манёврами, применением тысяч танков, бронетехники, самолётов, артиллерии. Это не будет местной операцией, как это готовит россия. У рф есть свой план, у нас - свой. Поле боя предопределит результат", - сказал Кулеба.