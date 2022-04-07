Террор в Буче был частью российской стратегии - немецкая разведка

Федеральная служба разведки Германии передала правительству своей страны перехваты разговоров оккупантов, которые находились в Буче Киевской области во время её оккупации российскими войсками.

По информации Der Spiegel, прослушка разговоров полностью разбивает российскую теорию о "фейках". Кроме того, рассказы солдат соответствуют расположению тел вдоль главной улицы города, когда их обнаружили украинские военные и журналисты. В том числе в радиоперехвате говорилось о "человеке на велосипеде", кадры с которым облетели весь мир. В ещё одном перехвате говорится: "Сначала допрашиваешь, потом убиваешь".

Записи разведки говорят, что это не вопрос случайных действий или отдельных солдат. Рашисты, общаясь со своими, рассказывали о своих буднях и, вероятно, были частью чёткой стратегии. Это указывает на то, что убийства гражданских стало для них обыденным явлением для распространения страха и террора.

В среду разведка получила новые записи, но точную локацию, о которых идёт речь, установить пока тяжело. По всей видимости, рассказывается о некоторых преступлениях на окраинах Мариуполя.