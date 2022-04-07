Террор в Буче был частью российской стратегии - немецкая разведка
Также в разведке подозревают, что рашисты делились с коллегами историями убийств из окрестностей Мариуполя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федеральная служба разведки Германии передала правительству своей страны перехваты разговоров оккупантов, которые находились в Буче Киевской области во время её оккупации российскими войсками.
По информации Der Spiegel, прослушка разговоров полностью разбивает российскую теорию о "фейках". Кроме того, рассказы солдат соответствуют расположению тел вдоль главной улицы города, когда их обнаружили украинские военные и журналисты. В том числе в радиоперехвате говорилось о "человеке на велосипеде", кадры с которым облетели весь мир. В ещё одном перехвате говорится: "Сначала допрашиваешь, потом убиваешь".
Записи разведки говорят, что это не вопрос случайных действий или отдельных солдат. Рашисты, общаясь со своими, рассказывали о своих буднях и, вероятно, были частью чёткой стратегии. Это указывает на то, что убийства гражданских стало для них обыденным явлением для распространения страха и террора.
В среду разведка получила новые записи, но точную локацию, о которых идёт речь, установить пока тяжело. По всей видимости, рассказывается о некоторых преступлениях на окраинах Мариуполя.
Популярное сейчас
- Мэр Днепра рекомендует женщинам, детям и пожилым людям выехать из города
- ВСУ отбили девять атак россиян в Луганской области
- Шольц назвал заявления москвы о Буче циничной ложью и пообещал Украине новые поставки оружия
- В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 01:10 Украинские Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade
- 00:32 Украинские Зеленский о россиянах: Либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь неоправданные массовые убийства
- 23:51 Украинские YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены