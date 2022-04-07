УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Террор в Буче был частью российской стратегии - немецкая разведка
В тренде

Террор в Буче был частью российской стратегии - немецкая разведка

Общие новости
(1 голосов)

Также в разведке подозревают, что рашисты делились с коллегами историями убийств из окрестностей Мариуполя

Террор в Буче был частью российской стратегии - немецкая разведка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Федеральная служба разведки Германии передала правительству своей страны перехваты разговоров оккупантов, которые находились в Буче Киевской области во время её оккупации российскими войсками.

По информации Der Spiegel, прослушка разговоров полностью разбивает российскую теорию о "фейках". Кроме того, рассказы солдат соответствуют расположению тел вдоль главной улицы города, когда их обнаружили украинские военные и журналисты. В том числе в радиоперехвате говорилось о "человеке на велосипеде", кадры с которым облетели весь мир. В ещё одном перехвате говорится: "Сначала допрашиваешь, потом убиваешь".

Читайте такжеМэр Бучи: Почти у всех погибших в городе – пулевые, а не осколочные ранения

Записи разведки говорят, что это не вопрос случайных действий или отдельных солдат. Рашисты, общаясь со своими, рассказывали о своих буднях и, вероятно, были частью чёткой стратегии. Это указывает на то, что убийства гражданских стало для них обыденным явлением для распространения страха и террора.

В среду разведка получила новые записи, но точную локацию, о которых идёт речь, установить пока тяжело. По всей видимости, рассказывается о некоторых преступлениях на окраинах Мариуполя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...