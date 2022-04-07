Рашисты начали мобилизацию мужчин в Мариуполе
Также началась перепись мужского населения в Запорожской области
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что войска страны-террориста начали мобилизацию в городах, полностью или частично захваченных рашистской армией. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
"В окрестностях Мариуполя, которые временно контролируются российскими боевиками, оккупанты принудительно мобилизуют мужчин. По информации жителей, мобилизированных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой "ДНР".
Четыре дня назад в Васильевке Запорожской области оккупанты стали задерживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения. Повестки им пока не вручаются. Вероятно, что этих мужчин также заставлять воевать за подразделения рашистской армии", - написала Денисова.
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