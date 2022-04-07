УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рашисты начали мобилизацию мужчин в Мариуполе
В тренде

Рашисты начали мобилизацию мужчин в Мариуполе

Общие новости
(2 голосов)

Также началась перепись мужского населения в Запорожской области

Рашисты начали мобилизацию мужчин в Мариуполе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что войска страны-террориста начали мобилизацию в городах, полностью или частично захваченных рашистской армией. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

"В окрестностях Мариуполя, которые временно контролируются российскими боевиками, оккупанты принудительно мобилизуют мужчин. По информации жителей, мобилизированных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой "ДНР".

Четыре дня назад в Васильевке Запорожской области оккупанты стали задерживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения. Повестки им пока не вручаются. Вероятно, что этих мужчин также заставлять воевать за подразделения рашистской армии", - написала Денисова.

Читайте такжеЭффектно. Азов опубликовал видео с уничтожением вражеских танков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...