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ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека

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кремль пошёл за русским кораблём

ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Организация объединённых наций приняла решение приостановить членство террористической организации "российская федерация" в Совете по правам человека. Это стало известно после голосование, которое в ООН было проведено сегодня.

"За" исключение россии проголосовали 93 стран, против - 24, воздержались - 58. Среди тех, кто оказался против, Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан.

Напомним, что представители США в ООН призвали исключить россию из Совета по правам человека из-за террора, который войска этой недостраны совершали в Буче Киевской области во время оккупации города. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить эрефию и из Совета безопастности ООН.

ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека - изображение 1

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В статье: война с Россией
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