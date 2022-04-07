ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека

Организация объединённых наций приняла решение приостановить членство террористической организации "российская федерация" в Совете по правам человека. Это стало известно после голосование, которое в ООН было проведено сегодня.

"За" исключение россии проголосовали 93 стран, против - 24, воздержались - 58. Среди тех, кто оказался против, Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан.