Враг наращивает авиацию и системы управления на востоке Украины - Генштаб
На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что рашистские войска продолжают подготовку к масштабному наступлению на востоке нашей страны. По данным Генштаба, оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.
"Осуществляются меры по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, продолжается ведение разведки. Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.
Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, после ухода из Украины восстанавливают боеспособность и осуществляют перегруппировку на территории республики беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.
На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается вероятность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в частности и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.
На Слобожанском направлении враг проводит активные меры по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.
В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянск и Барвинковое.
Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкий, Новотошкивское и Попасная.
Противник пытался осуществить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления успеха не имели.
Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах", - говорится в заявлении Генштаба.
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