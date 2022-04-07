Краснознамённая ордена Ленина. Украинские защитники уничтожили ещё одну бригаду врага

Сухопытные войска Вооружённых сил Украины поделились новым успехом на поле боя. Украинские защитники сравняли с землёй 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Витебскую ордена Ленина, Краснознамённую, ордена Суворова бригаду.

"38-а ОМСБр зс рф и ее металлолом. Точнее, это именно то, на что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они не были", - подписали пост в телеграме наши Сухопутные войска.