УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Краснознамённая ордена Ленина. Украинские защитники уничтожили ещё одну бригаду врага
В тренде

Краснознамённая ордена Ленина. Украинские защитники уничтожили ещё одну бригаду врага

Общие новости
(1 голосов)

Так держать!

Краснознамённая ордена Ленина. Украинские защитники уничтожили ещё одну бригаду врага

Фото: Сухопутні війська ЗС України

UA-Футбол
Новина українською

Сухопытные войска Вооружённых сил Украины поделились новым успехом на поле боя. Украинские защитники сравняли с землёй 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Витебскую ордена Ленина, Краснознамённую, ордена Суворова бригаду.

"38-а ОМСБр зс рф и ее металлолом. Точнее, это именно то, на что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они не были", - подписали пост в телеграме наши Сухопутные войска.

Ранее мы сообщали, что враг наращивает авиацию и системы управления на востоке Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Киев)
07.04.2022 в 20:51
Взагалі-то Вітебськ - це Білорусь. То що, Білорусь вже офіційно воює?P.s. Війська у нас сухопУтні, а у них - може й сухопИтні...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...