Краснознамённая ордена Ленина. Украинские защитники уничтожили ещё одну бригаду врага
Так держать!
Фото: Сухопутні війська ЗС України
Сухопытные войска Вооружённых сил Украины поделились новым успехом на поле боя. Украинские защитники сравняли с землёй 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Витебскую ордена Ленина, Краснознамённую, ордена Суворова бригаду.
"38-а ОМСБр зс рф и ее металлолом. Точнее, это именно то, на что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они не были", - подписали пост в телеграме наши Сухопутные войска.
Ранее мы сообщали, что
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
07.04.2022 в 20:51
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