Разведка ВСУ взяла в плен военных рф на Херсонщине
Они сейчас находятся на допросе
Фото: Угруповання військ "Південь"
Одна из разведывательных групп Вооруженных сил Украины задержала четырех военнослужащих рашистской федерации. Как сообщает группировки войск "Південь" в фейсбуке, операция была проведена на территории Херсонской области.
"В настоящее время с военнослужащими страны-агрессора ведется допрос. Целью допроса представляется получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению зс рф, состояния укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получение информации о нанесении подразделения.
Это позволит прогнозировать дальнейшие действия противника по продвижению его подразделений по территории Херсонской области. Кроме этого планируется установление личных данных захваченных военнослужащих страны-агрессора для дальнейшего обмена пленными", - сообщают в ГВ "Південь".
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