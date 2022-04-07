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Разведка ВСУ взяла в плен военных рф на Херсонщине

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Они сейчас находятся на допросе

Разведка ВСУ взяла в плен военных рф на Херсонщине

Фото: Угруповання військ "Південь"

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Одна из разведывательных групп Вооруженных сил Украины задержала четырех военнослужащих рашистской федерации. Как сообщает группировки войск "Південь" в фейсбуке, операция была проведена на территории Херсонской области.

"В настоящее время с военнослужащими страны-агрессора ведется допрос. Целью допроса представляется получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению зс рф, состояния укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получение информации о нанесении подразделения.

Это позволит прогнозировать дальнейшие действия противника по продвижению его подразделений по территории Херсонской области. Кроме этого планируется установление личных данных захваченных военнослужащих страны-агрессора для дальнейшего обмена пленными", - сообщают в ГВ "Південь".

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В статье: война с Россией
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