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"У нас значительные потери. Мариуполь - это часть "ЛНР", а террор в Буче - инсценировка" - песков

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(3 голосов)

Юмор из кремля подъехал

"У нас значительные потери. Мариуполь - это часть "ЛНР", а террор в Буче - инсценировка" - песков

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков дал интервью британскому телеканалу Sky News. В нём российский чиновник затронул немало интересных тем: что террор в Буче и бомбардировка больницы в Мариуполе - фейк, россия десятилетиями беспокоится об Украине, Мариуполь - это "ЛНР", а под санкциями россия жить уже привыкла. Также песков первым в кремле признал, что у россии большие потери в войне.

  • В 2014 году Украина стала антироссией и всё, что происходило, было направлено против нашей страны. россия десятилетиями беспокоилась о своей безопасности. У нас значительные потери. Это огромная трагедия для нас. Что касается Киева и Чернигова. Неправильно считать, что вывод российских войск из этих регионов, это знак унижение кремля. Это был акт доброй воли во время переговоров между украинской и российской делегациями. россия сделала это, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров.
  • Арест путина? Мы не поддерживаем и не признаём Международный криминальный суд. И мы не единственная такая страна. Нас интересует действительно независимое и объективное расследование всех преступлений. Но мы хотим понять, каким может быть формат этого расследования. Если, например, как с корейскими самолётами, когда нас не пустили, мы не можем считать это объективным. Поэтому путин не беспокоится о судебном процессе. Мы не видим в этом ни единой проблемы.
  • Мариуполь будет освобождён от националистических батальонов раньше или позже. Мариуполь - это часть "ЛНР". Бомбардировка больницы в Мариуполе - это фейк. У нас есть серьёзные аргументы так считать. Мы живём в эпоху подделок и вранья.
  • [Террор] в Буче был хорошо сделанной инсценировкой. Сцены из Бучи сфабрикованы и фальшивы. Это смелая подделка. Мы об этом говорили несколько дней, но нас никто не слушал. кремль предоставлял детальные аргументы. Это заговор [против нас]. Это игра в подделки и игра во враньё. Иногда нужно сомневаться.
  • Украинские военные стараются использовать гражданских, как живой щит. Они прикрываются гражданскими и не позволяют им выезжать из городов. Российские силы никогда не обстреливали гражданские объекты. Мы атаковали ракетами высокой точности для нападения на военную инфраструктуру Украины.
  • россия должна была восстановить ситуацию и принять дополнительные меры. Мы глубоко убеждены, что НАТО - это машина для противостояния. Это не мирный союз. Он разработан для противостояния и главная цель его существования - противостоять нашей стране. Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО? Нам нужно восстановить ситуацию. Ещё раз: нам придётся сделать наш западный фланг всё более совершенным с точки зрения нашей безопастности.
  • Мы выживем под санкциями несколько десятилетий. Мы привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к санкциям год назад. Наша экономика сейчас находится в жёсткой ситуации, но она всё ещё на ногах, и чувствует себя достаточно хорошо.
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В статье: война с Россией Дмитрий Песков
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2022 в 22:46
Стоит ли вообще писать о том, что говорят эти кремлёвские шлюхи?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.04.2022 в 22:07
Ї@анько
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0
0
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
07.04.2022 в 21:42
А как может быть Мариуполь частью ЛНР если географически город в Донецкой обл? И какой к черту фейк бомбандировка больницы если её даже лавров признал!
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+2
0
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Extrim4ik (Extreme)
07.04.2022 в 22:02
Они в своей РФ сами там уже потерялись и потонули в своей же ЛЖИ
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+1
0
football_soccer (Украина)
07.04.2022 в 22:12
не удивительно , что он слабо подкован в географии. Где вы видели образованных секретарш? Этот пускай и усатая , но все равно секретарша
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0
0

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