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Борис Джонсон заявил о новой стратегии Великобритании – не зависеть от российских энергоносителей

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Борис Джонсон заявил о новой стратегии Великобритании – не зависеть от российских энергоносителей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеосообщении рассказал о принципиальном изменении стратегии его страны. Стратегии, относящейся к энергоносителям.

Джонсон говорит, что его страна будет вкладываться в атомную энергетику:

"Мы не можем допустить, чтобы наша страна зависела от российской нефти и газа. Важной частью британской стратегии энергетической безопасности является наш план по поставке восьми новых ядерных реакторов, эквивалентных одному в год, которые будут снабжать миллионы домов чистой, безопасной и надежной ядерной энергией", – сказал Джонсон.

Добавим, что Великобритания является одним из главных союзников Украины в войне с россией. Также наша страна надеется, что британцы выступят гарантом безопасности Украины в будущем.

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В статье: война с Россией
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