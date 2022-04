Борис Джонсон заявил о новой стратегии Великобритании – не зависеть от российских энергоносителей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеосообщении рассказал о принципиальном изменении стратегии его страны. Стратегии, относящейся к энергоносителям.

Джонсон говорит, что его страна будет вкладываться в атомную энергетику:

We cannot allow our country to be dependent on Russian oil & gas.



An important part of the British Energy Security Strategy is our plan to deliver eight new nuclear reactors, the equivalent of one a year, powering millions of homes with clean, safe, and reliable nuclear energy. pic.twitter.com/G5qEH8bN2k