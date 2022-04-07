Борис Джонсон заявил о новой стратегии Великобритании – не зависеть от российских энергоносителей
Правильное решение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеосообщении рассказал о принципиальном изменении стратегии его страны. Стратегии, относящейся к энергоносителям.
Джонсон говорит, что его страна будет вкладываться в атомную энергетику:
"Мы не можем допустить, чтобы наша страна зависела от российской нефти и газа. Важной частью британской стратегии энергетической безопасности является наш план по поставке восьми новых ядерных реакторов, эквивалентных одному в год, которые будут снабжать миллионы домов чистой, безопасной и надежной ядерной энергией", – сказал Джонсон.
We cannot allow our country to be dependent on Russian oil & gas.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2022
An important part of the British Energy Security Strategy is our plan to deliver eight new nuclear reactors, the equivalent of one a year, powering millions of homes with clean, safe, and reliable nuclear energy. pic.twitter.com/G5qEH8bN2k
Добавим, что Великобритания является одним из главных союзников Украины в войне с россией. Также наша страна надеется, что британцы выступят гарантом безопасности Украины в будущем.
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