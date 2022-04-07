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После решения ООН приостановить членство россии в Совете по правам человека, агрессор заявил о добровольности такого решения

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(2 голосов)

Это их стиль – пробивать любое дно

После решения ООН приостановить членство россии в Совете по правам человека, агрессор заявил о добровольности такого решения

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня, седьмого апреля, членство россии в Совете ООН по правам человека было приостановлено. "За" исключения россии проголосовали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Среди оказавшихся против – Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан. Но на этом история не кончилась.

Уже после голосования россия заявила о "добровольном" выходе из Совета по правам человека. Представитель россии обосновал решение тем, что стандарты защиты прав человека на россии слишком высоки, чтобы она могла участвовать в работе Совета ООН по правам человека.

На самом деле, таким ходом россия попыталась избежать позора. Ведь раньше такого пускай чисто формального решения, кроме россии, "удостаивалась" только Ливия Муаммара Каддафи.

Добавим, что подобная схема была использована россией и в вопросе отвода войск из северных областей Украины. Потерпев разгром от ВСУ, оккупанты распространяют информацию о добровольном отходе своих войск для улучшения переговорных процессов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
07.04.2022 в 21:55
Лучшая шутка года . Слишком высокие стандарты прав человека ! Ха ха ха . Смешно аж скулы сводит . Страна в которой ходят такие поговорки как от сумы и тюрьмы не зарекайся . Был бы человек а статья найдется .
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