После решения ООН приостановить членство россии в Совете по правам человека, агрессор заявил о добровольности такого решения

Сегодня, седьмого апреля, членство россии в Совете ООН по правам человека было приостановлено. "За" исключения россии проголосовали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Среди оказавшихся против – Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан. Но на этом история не кончилась.

Уже после голосования россия заявила о "добровольном" выходе из Совета по правам человека. Представитель россии обосновал решение тем, что стандарты защиты прав человека на россии слишком высоки, чтобы она могла участвовать в работе Совета ООН по правам человека.

На самом деле, таким ходом россия попыталась избежать позора. Ведь раньше такого пускай чисто формального решения, кроме россии, "удостаивалась" только Ливия Муаммара Каддафи.

Добавим, что подобная схема была использована россией и в вопросе отвода войск из северных областей Украины. Потерпев разгром от ВСУ, оккупанты распространяют информацию о добровольном отходе своих войск для улучшения переговорных процессов.