Генштаб ВСУ объяснил, как будет реагировать на российские самолеты, которые будут лететь в Приднестровье
Тут двух мнений быть не может
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В Генштабе ВСУ отреагировали на информацию разведки о том, что россия планирует бомбить Украину самолетами с территории Приднестровья, которая (территория) является украденной россией у Молдовы.
"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с рф над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - заявил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.
Отметим, что перебросить свои самолеты в Приднестровье россия, учитывая "закрытие" для нее европейского неба, может только через воздушное пространство Украины.
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