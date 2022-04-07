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Генштаб ВСУ объяснил, как будет реагировать на российские самолеты, которые будут лететь в Приднестровье

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Генштаб ВСУ объяснил, как будет реагировать на российские самолеты, которые будут лететь в Приднестровье

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Генштабе ВСУ отреагировали на информацию разведки о том, что россия планирует бомбить Украину самолетами с территории Приднестровья, которая (территория) является украденной россией у Молдовы.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с рф над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - заявил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

Отметим, что перебросить свои самолеты в Приднестровье россия, учитывая "закрытие" для нее европейского неба, может только через воздушное пространство Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНИАН

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