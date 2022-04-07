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Восток информирует: было шесть атак орков, уничтожена куча оккупантов и техники

Общие новости
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Процесс утилизации продолжается

Восток информирует: было шесть атак орков, уничтожена куча оккупантов и техники

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" информирует о своих достижениях за последние сутки. Наши защитники отразили шесть атак соперника, в ходе чего нейтрализовали почти сотню оккупантов, а также кучу техники:

  • личного состава – до 90;
  • танков – 4;
  • БМП – 5;
  • АО – 9;
  • самолетов – 1;
  • БПЛА – 3.

"Подходят к окончанию очередные сутки героического сопротивления украинского народа нашествию русской орды. Кремлевские бандиты не оставили своих захватнических планов, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины", - отмечает группировка.

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В статье: война с Россией
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