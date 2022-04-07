Восток информирует: было шесть атак орков, уничтожена куча оккупантов и техники

Оперативно-тактическая группировка "Восток" информирует о своих достижениях за последние сутки. Наши защитники отразили шесть атак соперника, в ходе чего нейтрализовали почти сотню оккупантов, а также кучу техники:

личного состава – до 90;

танков – 4;

БМП – 5;

АО – 9;

самолетов – 1;

БПЛА – 3.