Восток информирует: было шесть атак орков, уничтожена куча оккупантов и техники
Процесс утилизации продолжается
Оперативно-тактическая группировка "Восток" информирует о своих достижениях за последние сутки. Наши защитники отразили шесть атак соперника, в ходе чего нейтрализовали почти сотню оккупантов, а также кучу техники:
- личного состава – до 90;
- танков – 4;
- БМП – 5;
- АО – 9;
- самолетов – 1;
- БПЛА – 3.
"Подходят к окончанию очередные сутки героического сопротивления украинского народа нашествию русской орды. Кремлевские бандиты не оставили своих захватнических планов, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины", - отмечает группировка.
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Источник:Фейсбук
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