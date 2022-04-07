ЕС ввел новый пакет санкций против россии: блокада транспорта и портов, угольное эмбарго

Пятый пакет санкций, ранее анонсированный и разработанный Европейским союзом, был принят. Движущей силой для введения этих санкций служили те зверства, которые россия совершила в городках возле Киева.

Этот пакет санкций предусматривает:

угольное эмбарго;

замораживание счетов банков россии;

запрет на поставку оружия в россию;

запрет заходить в порты ЕС судам под российским флагом;

запрет на экспорт высокотехнологичных товаров;

запрет на деятельность транспортных компаний из россии и беларуси.

Также ограничения введены против российских журналистов, бизнесменов, сотрудников службы безопасности и предприятий, причастных к войне в Украине.

Следует уточнить, что решение угольного эмбарго принято, но еще не запущено. Дата пока неизвестна, предварительно согласовали на август.

Об этом сообщает Французское председательство в Совете ЕС.