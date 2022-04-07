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ЕС ввел новый пакет санкций против россии: блокада транспорта и портов, угольное эмбарго

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ЕС ввел новый пакет санкций против россии: блокада транспорта и портов, угольное эмбарго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятый пакет санкций, ранее анонсированный и разработанный Европейским союзом, был принят. Движущей силой для введения этих санкций служили те зверства, которые россия совершила в городках возле Киева.

Этот пакет санкций предусматривает:

  • угольное эмбарго;
  • замораживание счетов банков россии;
  • запрет на поставку оружия в россию;
  • запрет заходить в порты ЕС судам под российским флагом;
  • запрет на экспорт высокотехнологичных товаров;
  • запрет на деятельность транспортных компаний из россии и беларуси.

Также ограничения введены против российских журналистов, бизнесменов, сотрудников службы безопасности и предприятий, причастных к войне в Украине.

Следует уточнить, что решение угольного эмбарго принято, но еще не запущено. Дата пока неизвестна, предварительно согласовали на август.

Об этом сообщает Французское председательство в Совете ЕС.

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В статье: война с Россией
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