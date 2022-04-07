Более 4,5 тысяч человек. Итоги гуманитарных коридоров за седьмое апреля
Эвакуированы – значит, в относительной безопасности
ОП
Ирина Верещук, отвечающая за гуманитарное направление работы во время войны с россией, подытожила день седьмого апреля. По словам чиновницы, сегодня удалось эвакуировать более 4 500 человек.
Если точнее, то сегодня в безопасные места из горячих точек были эвакуированы 4 676 человек.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 256 человек. Из них 1 205 – мариупольцев и 2 050 жителей городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.
В город Мелитополь следует колонна из девяти автобусов для эвакуации и гуманитарная помощь. На обратном пути в Запорожье они заберут людей.
Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).
Также сегодня в Токмак доехали два автобуса. Завтра с утра планируется их выезд в Запорожье.
Место собрания – ул. Шевченко, 5
Завтра с утра из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 420 человек.
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