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Более 4,5 тысяч человек. Итоги гуманитарных коридоров за седьмое апреля

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Эвакуированы – значит, в относительной безопасности

Более 4,5 тысяч человек. Итоги гуманитарных коридоров за седьмое апреля

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Ирина Верещук, отвечающая за гуманитарное направление работы во время войны с россией, подытожила день седьмого апреля. По словам чиновницы, сегодня удалось эвакуировать более 4 500 человек.

Если точнее, то сегодня в безопасные места из горячих точек были эвакуированы 4 676 человек.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 256 человек. Из них 1 205 – мариупольцев и 2 050 жителей городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

В город Мелитополь следует колонна из девяти автобусов для эвакуации и гуманитарная помощь. На обратном пути в Запорожье они заберут людей.

Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).

Также сегодня в Токмак доехали два автобуса. Завтра с утра планируется их выезд в Запорожье.

Место собрания – ул. Шевченко, 5

Завтра с утра из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 420 человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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