Легендарная группа Pink Floyd выпустила клип и песню в поддержку Украины
Трогательно
фото из открытых источников
Легендарная британская группа Pink Floyd впервые с 1994-го года выпустила новую песню.
Трек Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай"), записанный на прошлой неделе, содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, который он опубликовал в Инстаграмме. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2022 в 23:28
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