Легендарная группа Pink Floyd выпустила клип и песню в поддержку Украины

Легендарная британская группа Pink Floyd впервые с 1994-го года выпустила новую песню.

Трек Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай"), записанный на прошлой неделе, содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, который он опубликовал в Инстаграмме. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.