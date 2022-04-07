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Легендарная группа Pink Floyd выпустила клип и песню в поддержку Украины

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Легендарная группа Pink Floyd выпустила клип и песню в поддержку Украины

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Легендарная британская группа Pink Floyd впервые с 1994-го года выпустила новую песню.

Трек Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай"), записанный на прошлой неделе, содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, который он опубликовал в Инстаграмме. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2022 в 23:28
Дуже гарно!
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