Украинским военным в окруженном Мариуполе доставили помощь, - руководитель фонда Вернись живым
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут на своей странице в фейсбук написал о том, что находящимся в окруженном Мариуполе украинским защитникам удалось доставить помощь.
"Доставить помощь войскам в окруженный Мариуполь – это то, что точно останется в памяти команды "Вернись живым" в течение этой войны. И это не в первый раз… И, надеюсь, не в последний.
Наша работа не всегда публичная, не обо всем можно писать, но всегда в конечном итоге она эффективна. И поддержать сейчас новых Киборгов украинской армии — это как никогда мотивирует работать больше, быстрее и компетентнее!
Я очень хочу верить, что Украине удалось деблокировать город и вывести тех мужчин и женщин, которые больше месяца ведут непрерывные оборонительные бои с превосходящим врагом.
Но мы обязательно победим. Это только вопрос времени", - написал Чмут.
Более точная информация по понятным причинам не распространяется.
Напомним, что Мариуполь уже больше месяца находится в блокаде и остается последним бастионом Украины на пути против намерения россии проложить сухопутный коридор в Крым.
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