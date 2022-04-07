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Украинским военным в окруженном Мариуполе доставили помощь, - руководитель фонда Вернись живым

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Украинским военным в окруженном Мариуполе доставили помощь, - руководитель фонда Вернись живым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут на своей странице в фейсбук написал о том, что находящимся в окруженном Мариуполе украинским защитникам удалось доставить помощь.

"Доставить помощь войскам в окруженный Мариуполь – это то, что точно останется в памяти команды "Вернись живым" в течение этой войны. И это не в первый раз… И, надеюсь, не в последний.

Наша работа не всегда публичная, не обо всем можно писать, но всегда в конечном итоге она эффективна. И поддержать сейчас новых Киборгов украинской армии — это как никогда мотивирует работать больше, быстрее и компетентнее!

Я очень хочу верить, что Украине удалось деблокировать город и вывести тех мужчин и женщин, которые больше месяца ведут непрерывные оборонительные бои с превосходящим врагом.

Но мы обязательно победим. Это только вопрос времени", - написал Чмут.

Более точная информация по понятным причинам не распространяется.

Напомним, что Мариуполь уже больше месяца находится в блокаде и остается последним бастионом Украины на пути против намерения россии проложить сухопутный коридор в Крым.

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В статье: война с Россией
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