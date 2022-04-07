Зеленский: Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя
Много оружия
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении затронул тему введения против россии санкций:
"Нужно больше санкций, еще более смелых санкции. Смелость и практичность должны быть критерием оценки решений.
В первую очередь – Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшая санкция против россии из всех, которые только могут быть".
Также президент сказал о том, что враг готовится маскировать свои зверства в Мариуполе, чего он не делал, собственно, в Буче:
"Российские пропагандисты готовят "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города.
Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна".
Традиционно в течение дня Зеленский выступал на дипломатическом фронте. Греция и Кипр услышали его обращения, а Турция, Литва, Словения возобновили работу своих посольств в Киеве. И это, по словам президента, признак жизни нашей столицы.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского от 07.04.2022.
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