Зеленский: Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении затронул тему введения против россии санкций:

"Нужно больше санкций, еще более смелых санкции. Смелость и практичность должны быть критерием оценки решений. В первую очередь – Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшая санкция против россии из всех, которые только могут быть".

Также президент сказал о том, что враг готовится маскировать свои зверства в Мариуполе, чего он не делал, собственно, в Буче:

"Российские пропагандисты готовят "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна".

Традиционно в течение дня Зеленский выступал на дипломатическом фронте. Греция и Кипр услышали его обращения, а Турция, Литва, Словения возобновили работу своих посольств в Киеве. И это, по словам президента, признак жизни нашей столицы.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского от 07.04.2022.