россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека
Угрожать – это все, на что способна эта недострана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, седьмого апреля, было проголосовано за решение приостановить членство россии в Совете по правам человека ООН. Идею поддержали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Среди оказавшихся против – Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан.
Как стало известно из нескольких источников, россия угрожала дипломатам ООН перед процедурой голосования. В частности, сообщается, что страна-агрессор разослала странам-членам ноту с угрозами о "последствиях" перед голосованием за инициативу США отстранить россию от Совета ООН по правам человека.
Добавим, что после принятия решения россия заявила о том, что "добровольно" выходит из Совета по правам человека ООН.
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