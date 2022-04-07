россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека

Сегодня, седьмого апреля, было проголосовано за решение приостановить членство россии в Совете по правам человека ООН. Идею поддержали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Среди оказавшихся против – Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан.

Как стало известно из нескольких источников, россия угрожала дипломатам ООН перед процедурой голосования. В частности, сообщается, что страна-агрессор разослала странам-членам ноту с угрозами о "последствиях" перед голосованием за инициативу США отстранить россию от Совета ООН по правам человека.

Добавим, что после принятия решения россия заявила о том, что "добровольно" выходит из Совета по правам человека ООН.