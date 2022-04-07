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  3. россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека
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россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека

Общие новости
(1 голосов)

Угрожать – это все, на что способна эта недострана

россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, седьмого апреля, было проголосовано за решение приостановить членство россии в Совете по правам человека ООН. Идею поддержали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Среди оказавшихся против – Беларусь, Китай, Казахстан, Иран, Сирия, Таджикистан.

Как стало известно из нескольких источников, россия угрожала дипломатам ООН перед процедурой голосования. В частности, сообщается, что страна-агрессор разослала странам-членам ноту с угрозами о "последствиях" перед голосованием за инициативу США отстранить россию от Совета ООН по правам человека.

Добавим, что после принятия решения россия заявила о том, что "добровольно" выходит из Совета по правам человека ООН.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2022 в 23:57
Що цікаво, Сербія теж голосувала за виключення.
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