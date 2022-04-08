Вылет Динамо U-19, Барселона и Аталанта без побед в Лиге Европы. Главные новости за 7 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 7 апреля

Фаворит №1 на победу в Лиге Европы не смог обыграть франкфуртский "Айнтрахт" в первом четвертьфинальном матче. Немецкая команда по стилю оказалась неудобной для "Барсы" и "Айнтрахт" имел несколько хороших моментов для достижения победного резултата. Но Франкфурт забил всего раз (Кнауфф) и гости вскоре ответили голом Феррана Торреса - 1:1.

Ничьи Аталанты и Вест Хэма

Со счетом 1:1 закончились еще два четвертьфинальных матчах Лиги Европы. "Аталанта" без Руслана Малиновского сыграла на выезде вничью с "РБ Лейпциг", а "Вест Хэм" без Андрея Ярмоленко отложил на неделю все вопросы в противостоянии с "Лионом". Единственная победа игрового дня осталась за "Брагой" - португальский клуб минимально обыграл "Рейнджерс" (1:0).

В групповом раунде Лиги Конференций "Рома" Жозе Моуриньо дважды не смогла обыграть норвежского чемпиона "Буде-Глимт" (1:6, 2:2) и в первом четвертьфинальном матче победа вновь осталась за андердогом. Пеллегрини вывел гостей вперед, но "Буде-Глимт" ответил мячами Салтнеса и Ветлесена. Несмотря на поражение, Моуриньо уверен, что его команда остается фаворитом пары. В других матчах 1/4 "Марсель" обыграла "ПАОК" (2:1), в парах "Лестер" - "ПСВ" (0:0) и "Фейеноорд" - "Славия" (3:3) победитель не был выявлен.

Киевское "Динамо" U-19 покинуло Юношескую лигу УЕФА, проиграв в перенесенном матче 1/8 португальскому "Спортингу". Лиссабонцы быстро забили два в первом тайме (Кабрал) на что "Динамо" смогло ответить только голом Бражко с пенальти после перерыва. Как итог - 2:1 в пользу "Спортинга".

Футболисты клубов УПЛ продолжают находить новые команды для завершения сезона 2021/22. Бразильский "Интернасьональ" объявил об аренде защитника "Шахтера" Витао, центрбек "Колоса" Кирилл Петров присоединился к польской "Короне", а экс-хавбек "Десны" Леван Арвеладзе в качестве свободного агента перешел в "Торпедо" Кутаиси.

Часть украинских футболистов "Шахтера" прибыла в Турцию, где "горняки" собираются провести несколько матчей в рамках Shakhtar Global Tour. Остальные игроки должны присоединиться вскоре, информируют в клубе. Также в Турции уже находится и главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые Правила УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости. В трехлетний период клубы могут иметь потери в 60, а не 30 млн евро, как ранее, но были значительно ужесточены требования к отслеживанию справедливой стоимости сделок, улучшению баланса и сокращению задолженностей. Также новые правила ограничивают расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентам до 70% от доходов клуба.