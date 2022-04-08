Территория Сумской области полностью свободна от россиян
Слава ВСУ!
Дмитро Живицький у Facebook
Из Сумщины выгнали все российские войска, об этом сообщил в своем Facebook глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Вниманию жителей Сумщины. Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле".
"Территория области НЕБЕЗОПАСНА! Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование".
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