Белорусов вербуют в частную военную компанию - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 8 апреля сообщает, что на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа местных жителей для комплектования новых подразделений частной военной компании. Правда, Генштаб отмечает, что данная информация уточняется.

Как известно, основной на россии является так называемая частная военная компания Вагнера. Она участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в том числе на Донбассе, в Сирии на стороне союзника россии режима Асада, в Судане, Центральной Африке. Вагнеровцев привлекли и к вторжению в Украину, по информации из разных источников, в полномасштабной войне они понесли значительные потери.

Также по информации Генштаба, белорусская армия проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Генштаб предупреждает, что остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине.