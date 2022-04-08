УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белорусов вербуют в частную военную компанию - Генштаб
В тренде

Белорусов вербуют в частную военную компанию - Генштаб

Общие новости
(2 голосов)

Ищут новое пушечное мясо

Белорусов вербуют в частную военную компанию - Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 8 апреля сообщает, что на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа местных жителей для комплектования новых подразделений частной военной компании. Правда, Генштаб отмечает, что данная информация уточняется.

Как известно, основной на россии является так называемая частная военная компания Вагнера. Она участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в том числе на Донбассе, в Сирии на стороне союзника россии режима Асада, в Судане, Центральной Африке. Вагнеровцев привлекли и к вторжению в Украину, по информации из разных источников, в полномасштабной войне они понесли значительные потери.

Также по информации Генштаба, белорусская армия проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Генштаб предупреждает, что остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине.

Читайте такжеРоссияне готовят аэродром в Тирасполе для приема самолетов - Генштаб ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...