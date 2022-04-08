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Стингеры, джавелины и много другого. Пентагон объявил, какое оружие передает Украине

Общие новости
(2 голосов)

Будет чем бить российских оккупантов

Стингеры, джавелины и много другого. Пентагон объявил, какое оружие передает Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Пентагоне обнародовали список вооружения, которое как уже прибыло в Украину, так и то, которое еще будет поставлено. В список оружия для Украины входят:

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger
  • Более 5000 противотанковых систем Javelin
  • Более 7000 других противотанковых систем
  • Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
  • Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
  • Четыре противоминометные радиолокационные системы
  • Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
  • Более 50 млн патронов
  • 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
  • Ракетные системы с лазерной наводкой
  • Беспилотные воздушные системы Puma
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
  • Коммерческие услуги спутниковой съемки.

Как отмечает CNN, таким образом общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.

Напомним, накануне Сенат США единогласно одобрил важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиз), которая позволит президенту Америки Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие военные поставки в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
08.04.2022 в 09:25
we will we will fu.ck you!!!
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