Стингеры, джавелины и много другого. Пентагон объявил, какое оружие передает Украине
Будет чем бить российских оккупантов
Getty Images / Global Images Ukraine
В Пентагоне обнародовали список вооружения, которое как уже прибыло в Украину, так и то, которое еще будет поставлено. В список оружия для Украины входят:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5000 противотанковых систем Javelin
- Более 7000 других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
- Четыре противоминометные радиолокационные системы
- Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
- Более 50 млн патронов
- 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерной наводкой
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
- Коммерческие услуги спутниковой съемки.
Как отмечает CNN, таким образом общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.
Напомним, накануне Сенат США единогласно одобрил важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиз), которая позволит президенту Америки Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие военные поставки в Украину.
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