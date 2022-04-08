Стингеры, джавелины и много другого. Пентагон объявил, какое оружие передает Украине

В Пентагоне обнародовали список вооружения, которое как уже прибыло в Украину, так и то, которое еще будет поставлено. В список оружия для Украины входят:

Более 1400 зенитных комплексов Stinger

Более 5000 противотанковых систем Javelin

Более 7000 других противотанковых систем

Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade

Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами

Четыре противоминометные радиолокационные системы

Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины

Более 50 млн патронов

45 тыс. комплектов бронежилетов и касок

Ракетные системы с лазерной наводкой

Беспилотные воздушные системы Puma

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика

Коммерческие услуги спутниковой съемки.

Как отмечает CNN, таким образом общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.

Напомним, накануне Сенат США единогласно одобрил важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиз), которая позволит президенту Америки Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие военные поставки в Украину.