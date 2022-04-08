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Directed by Robert B. Weide. Русский солдат испугался украинского дрона и навел ВСУ на позиции орков

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Невероятная тупость

Directed by Robert B. Weide. Русский солдат испугался украинского дрона и навел ВСУ на позиции орков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Интернете активно распространяется видео с испугом российского солдата от украинского дрона. Орк увидел беспилотник и начал быстро бежать от него. Правда, он не придумал ничего лучше, как двигаться по направлению к своему рашистскому подразделению.

Как сообщается в прессе, Вооруженные силы Украины накрыли позиции врага артиллерией, уничтожили БМП и несколько автомобилей с личным составом противника. Крайне жаль, что на видео не попала развязка – так бы короткометражка смотрелась еще более эффектно.

россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

Читайте такжеГенштаб ВСУ объяснил, как будет реагировать на российские самолеты, которые будут лететь в Приднестровье

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В статье: война с Россией
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