Directed by Robert B. Weide. Русский солдат испугался украинского дрона и навел ВСУ на позиции орков
Невероятная тупость
Getty Images / Global Images Ukraine
В Интернете активно распространяется видео с испугом российского солдата от украинского дрона. Орк увидел беспилотник и начал быстро бежать от него. Правда, он не придумал ничего лучше, как двигаться по направлению к своему рашистскому подразделению.
Как сообщается в прессе, Вооруженные силы Украины накрыли позиции врага артиллерией, уничтожили БМП и несколько автомобилей с личным составом противника. Крайне жаль, что на видео не попала развязка – так бы короткометражка смотрелась еще более эффектно.
россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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