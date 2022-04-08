Новая атака россии на Украину будет еще более жестокой - Начштаба ВВС Британии
Предупрежден значит вооружен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российская армия "перегруппировывается и позиционируется" перед тем, как совершить "еще более жестокую" атаку в Украине. Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигтон в интервью Sky News.
"Все данные нашей разведки говорят нам о том, что россия перестраивается для новой атаки. Потенциально она будет еще более жестокой, еще более варварской, еще более незаконной, чем то, что мы уже видели", - сказал он.
При этом, по его словам, военнослужащие Королевских ВВС готовы перекинуть в Киев бронетехнику на транспортных самолетах, если министры одобрят такую инициативу.
Кроме того, в ответ на предложения Запада вооружить украинцев противокорабельными ракетами, чтобы сохранить контроль над побережьем Черного моря, сэр Майк сказал, что вопрос о таком оружии "находится на рассмотрении".
Напомним, чуть больше чем за месяц после полномасштабного вторжения в Украину ВСУ выгнали оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В то же время, по данным Генштаба, враг концентрирует силы для масштабной атаки на востоке Украины. Жителей Донецкой и Луганской областей призвали эвакуироваться из-за угрозы со стороны россиян.
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