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Эмоциональный фон изменился. Подоляк - о продолжении переговоров после Бучи

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Однако, переговоры продолжаются.

Эмоциональный фон изменился. Подоляк - о продолжении переговоров после Бучи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Представитель украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк рассказал о том, что изменилось после вскрытия информации о Буче.

Напомним, переговоры между сторонами продолжаются в онлайн-формате каждый день.

"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ", - заявил Подоляк.

Помимо этого, советник руководителя Офиса Президента поделился мнением, что пока рано сказать, когда состоится следующая очная встреча.

Это будет зависеть от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте.

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В статье: война с Россией
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