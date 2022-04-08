Эмоциональный фон изменился. Подоляк - о продолжении переговоров после Бучи
Однако, переговоры продолжаются.
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Представитель украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк рассказал о том, что изменилось после вскрытия информации о Буче.
Напомним, переговоры между сторонами продолжаются в онлайн-формате каждый день.
"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ", - заявил Подоляк.
Помимо этого, советник руководителя Офиса Президента поделился мнением, что пока рано сказать, когда состоится следующая очная встреча.
Это будет зависеть от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте.
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