Эмоциональный фон изменился. Подоляк - о продолжении переговоров после Бучи

Представитель украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк рассказал о том, что изменилось после вскрытия информации о Буче.

Напомним, переговоры между сторонами продолжаются в онлайн-формате каждый день.

"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ", - заявил Подоляк.

Помимо этого, советник руководителя Офиса Президента поделился мнением, что пока рано сказать, когда состоится следующая очная встреча.

Это будет зависеть от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте.