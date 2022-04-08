Есть 19 тысяч. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
А еще семьсот танков!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовали данные о потерях российских оккупантов начиная с 24 февраля по 8-е апреля.
За 43 дня количество потерь личного состава достигло отметки в 19 тысяч человек (+100 в сутки).
Другие потери армии рф:
- танков ‒ 700 ед (+2 в сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
- артиллерийских систем – 333 ед (+1),
- РСЗО - 108 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники - 1361 ед (+3),
- корабли/катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 (+1),
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Как отмечает Генштаб, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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