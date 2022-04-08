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Есть 19 тысяч. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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А еще семьсот танков!

Есть 19 тысяч. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовали данные о потерях российских оккупантов начиная с 24 февраля по 8-е апреля.

За 43 дня количество потерь личного состава достигло отметки в 19 тысяч человек (+100 в сутки).

Другие потери армии рф:

  • танков ‒ 700 ед (+2 в сутки),
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
  • артиллерийских систем – 333 ед (+1),
  • РСЗО - 108 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 135 ед,
  • автомобильной техники - 1361 ед (+3),
  • корабли/катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 (+1),
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как отмечает Генштаб, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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