Десятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске
Фашисты
t.me/pavlokyrylenko_donoda
Российская армия нанесла удар кассетным Искандером по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших (около 30 человек) и сотне раненых людей.
Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь на данный момент происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей.
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Источник:t.me/pavlokyrylenko_donoda
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