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Десятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске

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Фашисты

Десятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Новина українською

Российская армия нанесла удар кассетным Искандером по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших (около 30 человек) и сотне раненых людей.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь на данный момент происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей.

Десятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/pavlokyrylenko_donoda

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