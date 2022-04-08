Десятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске

Российская армия нанесла удар кассетным Искандером по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших (около 30 человек) и сотне раненых людей.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь на данный момент происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

Читайте также Глава Луганской ОВА: Оккупанты закончили подготовку к битве за Донбасс

Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей.