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Названы районы Мариуполя, контролируемые ВСУ

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Большая часть – под украинским флагом

Названы районы Мариуполя, контролируемые ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вооруженные Силы Украины контролируют несколько районов Мариуполя, которые по площади занимают большую часть города, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, что они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр. Это не соответствует действительности. Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ".

"Назвать это контролем "центра города" – российское преувеличение. В доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко. И на места "выборов" и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города".

"К тому же, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города. Поэтому не верим и не фантазируем. Мариуполь был, есть и будет украинским городом, где первым восходит солнце над морем в стране".

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/andriyshTime

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