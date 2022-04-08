ВСУ уничтожили 55 десантников элитного полка, который называют кузницей командиров дивизий
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Один из российских телеграмм-каналов (минюст россии признал его «нежелательной организацией») сообщил, что на войне с Украиной погибли десятки российских оккупантов из 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.
Сообщается, что ВСУ ликвидировали не менее 55 десантников.
Среди погибших есть, в частности, командир полка и несколько командиров роты. Указанный полк ВДВ дислоцируется в городе Ставрополь.
"247-й полк неофициально называют "кузницей комдивов» (командиров дивизии). Те, кто проходил службу в полку, нередко становились затем командирами воздушно-десантных соединений. В 2013 году президент россии владимир путин присвоил полку почетное звание "гвардейский", - говорится в сообщении канала.
Среди установленных лиц, в частности, командир полка, полковник Константин Зизевский, командир разведроты Александр Лысенко, командир танковой роты Нурмагомед Гаджимагомедов, капитан Евгений Иванов и другие.
Также в сети есть видео, на котором виден длинный стол и фото убитых десантников с черными лентами.
Напомним, ранее публиковалось видео из российского Михайловска, где на местном кладбище появилась аллея могил убитых десантников.
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