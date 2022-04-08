Рейтинг: Число украинцев, считающих примирение с россиянами невозможным, увеличилось

В марте значительно увеличилось количество граждан Украины, считающих, что возобновление дружеских отношений с российским народом после войны – невозможно. Об этом стало известно благодаря результатам опроса от Социологической группы "Рейтинг":

"За последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что возобновление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%). 22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет – около 10%".

При этом даже в регионах юга и востока Украины более половины опрошенных не верят в возобновление дружбы между народами.