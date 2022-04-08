Зеленский про удар россиян по вокзалу Краматорска: Это зло, не имеющее границ
"Русские изверги не оставляют своих методов"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, жертвами которого стали десятки человек.
"Оккупанты ударили "Точкой-У" (в других сообщениях говорится об Искандере – прим.) по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – говорится в комментарии Президента Украины в его официальном телеграмм-канале.
Заметим, что российские террористы написали на ракете, убившей десятки гражданских, "за детей".
Добавим, что российские телеграмм-каналы сразу после обстрела сообщили, что их войска работают по скоплению боевиков ВСУ в Краматорске.
Впоследствии посты начали удаляться, а официальные пропагандистские сми начали сыпать сообщениями, что в Краматорск прилетела украинская ракета.
Напомним, что после поражения под Киевом россияне решили сконцентрировать усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. Военная администрация регионов призвала местных жителей эвакуироваться в более безопасные места. В последние несколько дней на местных вокзалах находятся тысячи гражданских лиц. То есть удар россиян был вполне осознанным и не случайным.
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