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Зеленский про удар россиян по вокзалу Краматорска: Это зло, не имеющее границ

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"Русские изверги не оставляют своих методов"

Зеленский про удар россиян по вокзалу Краматорска: Это зло, не имеющее границ

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, жертвами которого стали десятки человек.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" (в других сообщениях говорится об Искандере – прим.) по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – говорится в комментарии Президента Украины в его официальном телеграмм-канале.

Заметим, что российские террористы написали на ракете, убившей десятки гражданских, "за детей".

Добавим, что российские телеграмм-каналы сразу после обстрела сообщили, что их войска работают по скоплению боевиков ВСУ в Краматорске.

Впоследствии посты начали удаляться, а официальные пропагандистские сми начали сыпать сообщениями, что в Краматорск прилетела украинская ракета.

Напомним, что после поражения под Киевом россияне решили сконцентрировать усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. Военная администрация регионов призвала местных жителей эвакуироваться в более безопасные места. В последние несколько дней на местных вокзалах находятся тысячи гражданских лиц. То есть удар россиян был вполне осознанным и не случайным.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
08.04.2022 в 13:00
с кем вы ......собрались вести переговоры?и хочется ли ещё посмотреть в глаза плешивому .....?ещё не дошло что эти .....не успокоятся и будут продолжать в том же духе пока не получат по зубам.на удар нужно отвечать ударом.око за око,зуб за зуб.молча,без всяких комментариев
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