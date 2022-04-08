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Жена Зинченко: Манчестер Сити поддерживает мужа с первого дня войны

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"Горожане" не остались в стороне в непростой период

Жена Зинченко: Манчестер Сити поддерживает мужа с первого дня войны

Новина українською

Телеведущая и журналистка Влада Седан рассказала, как ее муж, игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, справляется с переживаниями из-за войны в Украине.

"Клуб поддерживает его с первого дня. И помощь предлагал в плане эвакуации наших семей, если бы мы в этом нуждались. Но у меня в семье все заняли чёткую позицию, что никто не хочет эвакуироваться. Папа у меня в терробороне, брат мой тоже отказался эвакуироваться. Мама сказала, что не будет оставлять своего ребёнка в Украине, а сама ехать в Англию, поэтому мы отказались и поблагодарили.

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Клуб помогает, и футболисты тоже собирали деньги для того, чтобы отправить в Украину. Каждый день парни из команды стараются поддержать. У Сани нет другого выбора. А что делать? Сесть, сложить руки и плакать? Ясно, что время очень тяжелое для Украины, особенно когда наши семьи находятся там. Но опять-таки скажу, что мы не в самом худшем состоянии. Слава Богу, все живые и целые", - рассказала Влада.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
ТК Футбол

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