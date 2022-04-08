Жена Зинченко: Манчестер Сити поддерживает мужа с первого дня войны

Телеведущая и журналистка Влада Седан рассказала, как ее муж, игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, справляется с переживаниями из-за войны в Украине.

"Клуб поддерживает его с первого дня. И помощь предлагал в плане эвакуации наших семей, если бы мы в этом нуждались. Но у меня в семье все заняли чёткую позицию, что никто не хочет эвакуироваться. Папа у меня в терробороне, брат мой тоже отказался эвакуироваться. Мама сказала, что не будет оставлять своего ребёнка в Украине, а сама ехать в Англию, поэтому мы отказались и поблагодарили. Читайте также "Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык