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Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске

Общие новости
(1 голосов)

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Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске

риа новости

Новина українською

Российское издание "риа новости" опубликовало информацию про взрыв в Краматорске с обвинением в адрес Вооруженных сил Украины в 10:25, однако первые сообщения об инциденте появились примерно в 10:30.

Можно заметить, что сообщение выложено в Твиттере через сервис отложенных публикаций TweetDeck. Это означает, что рашисты заранее подготовили текст для поста.

К тому же российские пропагандисты сейчас массово в своих Telegram-каналах врут о том, что у армии рф на вооружении нет ракет "Точка-У", которыми обстреляли вокзал в Краматорске. Тем не менее, есть и видео, и более ранние заявления в рашистских СМИ об обратном.

Читайте такжеДесятки жертв. Россияне нанесли удар кассетным Искандером по ж/д вокзалу в Краматорске
Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Papaye (Dnipro)
08.04.2022 в 14:53
Ще й у вікіпедії підправили інформацію. Та заблокували правки. Сьогодні там чоловік правив текст у розділі "останнє бойове використання", але його видалили. Клятий zомбіленд!!!!
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0
0
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nin-mir (Запорожье)
08.04.2022 в 14:34
Наверное, на вокзале было какое то хим. оружие. Ну этим нелюдям, всегда найдётся причина. Правильно говорят, орки не умеют воевать с опонентами. Они ищут жертвы среди мирного населения, обвиняя военных противоборствующей стороны. Так было, я не оправдываю фашизм, в Запорожье в 1941 году, когда красные взорвали днепрогэс, уничтожив сотни тысяч людей, но всё спихнули на немцев.
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+1
0
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Drovko (Lviv)
08.04.2022 в 14:01
Дебіли...який сенс Україні обстрілювати ракетами свої ж міста?
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+2
-1
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nin-mir (Запорожье)
08.04.2022 в 14:26
Пробач, ні туди калампоцнув. Я підтримую твій пост.
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+2
0

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