Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске

Российское издание "риа новости" опубликовало информацию про взрыв в Краматорске с обвинением в адрес Вооруженных сил Украины в 10:25, однако первые сообщения об инциденте появились примерно в 10:30.

Можно заметить, что сообщение выложено в Твиттере через сервис отложенных публикаций TweetDeck. Это означает, что рашисты заранее подготовили текст для поста.

К тому же российские пропагандисты сейчас массово в своих Telegram-каналах врут о том, что у армии рф на вооружении нет ракет "Точка-У", которыми обстреляли вокзал в Краматорске. Тем не менее, есть и видео, и более ранние заявления в рашистских СМИ об обратном.