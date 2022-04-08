Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске
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риа новости
Российское издание "риа новости" опубликовало информацию про взрыв в Краматорске с обвинением в адрес Вооруженных сил Украины в 10:25, однако первые сообщения об инциденте появились примерно в 10:30.
Можно заметить, что сообщение выложено в Твиттере через сервис отложенных публикаций TweetDeck. Это означает, что рашисты заранее подготовили текст для поста.
К тому же российские пропагандисты сейчас массово в своих Telegram-каналах врут о том, что у армии рф на вооружении нет ракет "Точка-У", которыми обстреляли вокзал в Краматорске. Тем не менее, есть и видео, и более ранние заявления в рашистских СМИ об обратном.
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