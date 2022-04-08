УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Число погибших в Краматорске увеличивается. Больницы не справляются с ранеными
В тренде

Число погибших в Краматорске увеличивается. Больницы не справляются с ранеными

Общие новости
(1 голосов)

Очередной теракт русских изуверов

Число погибших в Краматорске увеличивается. Больницы не справляются с ранеными

Новина українською

В пятницу, восьмого апреля, российские войска нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных жителей, готовившихся к эвакуации.

Сразу сообщалось о 30 погибших и 100 раненых. Однако по последней информации количество умерших увеличилось до 39, четверо из них – дети.

Как сообщил в эфире телемарафона мэр Краматорска Александр Гончаренко, больницы города не справляются с количеством поступающих с вокзала раненых: "Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно".

Он также сообщил, что в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации.

Ранее удар по Краматорску прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал действия россиян «не имеющим границ» злом.

Добавим, что российские паблики сначала сообщали, что это оккупационные войска бьют по ВСУ в Краматорске, но затем начали удалять эти сообщения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
08.04.2022 в 13:53
С ДНРовской стороны прилетело... Да ещё и ракета с надписью "за детей" (погибших в городах, которые были оккупированы в 2014 году, Донецк, Горловка, Шахтёрск и остальные) - это подтверждает... Это уже крышу конкретно сорвало...Да ещё и сначала писали в своих новостях РФ, что ЦЕлили по скоплению войск ВСУ... А потом убрали эту всю писанину... Уроды...
Ответить
+3
0
Papaye (Dnipro)
08.04.2022 в 15:01
Якщо ДНРівцям кортіло так помститись за діток, то потрібно було в іншу сторону запускати ракету, на парашу. Гніди йоб@ні!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...