Число погибших в Краматорске увеличивается. Больницы не справляются с ранеными

В пятницу, восьмого апреля, российские войска нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных жителей, готовившихся к эвакуации.

Сразу сообщалось о 30 погибших и 100 раненых. Однако по последней информации количество умерших увеличилось до 39, четверо из них – дети.

Как сообщил в эфире телемарафона мэр Краматорска Александр Гончаренко, больницы города не справляются с количеством поступающих с вокзала раненых: "Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно".

Он также сообщил, что в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации.

Ранее удар по Краматорску прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал действия россиян «не имеющим границ» злом.

Добавим, что российские паблики сначала сообщали, что это оккупационные войска бьют по ВСУ в Краматорске, но затем начали удалять эти сообщения.