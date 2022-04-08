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Google та МВД оцифровывают разрушенные рашистами города Украины

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Каждый сможет увидеть результаты преступлений.

Google та МВД оцифровывают разрушенные рашистами города Украины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris McGrath

UA-Футбол
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Мы живут в 21-м веке и сражаться с врагом нужно с помощью всех доступных современных технологий.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко заявил о том, что Google и МВД совместно начали оцифровывать разрушенные города Украины.

"Разрушения, нанесенные нашим городам российскими оккупантами, будут доступны в Картах Google в режиме просмотра улиц. Этот режим позволяет просматривать улицу, словно вы идете или едете по ней, так что каждый желающий сможет сравнивать, как выглядели города до войны и что с ними сделали российские захватчики", - отметил заместитель главы МВД в прямом эфире всеукраинского телемарафона.

Сотрудники ГСЧС и сотрудники Нацполиции пускают специалистов из Google на места, где уже прошло разминирование.

"Таким образом, мы получим информационно-справочный ресурс, который поможет, в том числе, Национальной полиции при фиксации преступлений, совершенных оккупантами. С первыми результатами нашей совместной работы пользователи могут ознакомиться на следующей неделе, будут обнародованы первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в г. Ирпень", - добавляет Бондаренко.

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В статье: война с Россией
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