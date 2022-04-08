Google та МВД оцифровывают разрушенные рашистами города Украины

Мы живут в 21-м веке и сражаться с врагом нужно с помощью всех доступных современных технологий.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко заявил о том, что Google и МВД совместно начали оцифровывать разрушенные города Украины.

"Разрушения, нанесенные нашим городам российскими оккупантами, будут доступны в Картах Google в режиме просмотра улиц. Этот режим позволяет просматривать улицу, словно вы идете или едете по ней, так что каждый желающий сможет сравнивать, как выглядели города до войны и что с ними сделали российские захватчики", - отметил заместитель главы МВД в прямом эфире всеукраинского телемарафона.

Сотрудники ГСЧС и сотрудники Нацполиции пускают специалистов из Google на места, где уже прошло разминирование.