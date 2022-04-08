Британия ввела санкции против дочерей путина и лаврова

Великобритания ввела санкции против двух дочерей президента рф владимира путина. Также в список санкций попала дочь министра иностранных дел рф сергея лаврова.

Как сообщили в британском МИДе, Екатерине Тихоновой, Марии Воронцовой и Екатерине Винокур будет запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а также все их активы, находящиеся в Британии, будут заморожены.

"Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и их семьям, в то время как российская экономика деградирует в таких масштабах, каких россия не видела со времен распада Советского Союза. Но мы должны сделать больше", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Ранее против Тихоновой и Воронцовой санкции ввели ЕС и США.

Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство россии и оборонную промышленность. Воронцова управляет финансируемыми государством программами, которые получили от кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем путина.