Борьба Украины против фашистского мордора продолжается.

Не бросают нашу страну и союзники.

Сегодня стало известно, что Словакия предоставила Украине системы ПВО С-300.

Эту информацию подтверждает премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.