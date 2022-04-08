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Более 700 погибших. Мэр Чернигова озвучил страшные цифры осады города россиянами

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Населения города уменьшилось в три раза

Более 700 погибших. Мэр Чернигова озвучил страшные цифры осады города россиянами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Чернигове в результате бомбардировок и обстрелов российской армии погибли около 700 человек. Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

"Я могу назвать приблизительную цифру – это 700 человек. Это совокупно военных и гражданских. Кроме того, есть 70 тел неопознанных, которые мы не можем идентифицировать, кто это за люди", – отметил городской голова.

"И кроме того, самое ужасное, примерно есть 40 человек, это минимум пропавших без вести. Есть понимание причины, но доказательств нет", - сказал Атрошенко и объяснил, что если люди стояли в радиусе 40-50 метров от попадания авиабомбы, они сгорали дотла, и их тел теперь не существует.

По его данным, в Чернигове сейчас остаются жить от 80 до 95 тыс. граждан. До начала войны в Чернигове находились 285-290 тыс. человек.

Напомним, россия вывела войска из Черниговской области в начале апреля, потерпев поражение в результате действий Украинской Армии. Теперь россияне сосредотачивают войска для масштабной атаки на востоке.

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В статье: война с Россией
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