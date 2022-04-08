Актриса, сыгравшая роль девочки в красном пальто в фильма Список Шиндлера, помогает украинцам в Польще
Снова война, снова фашисты.
instagram.com/oliwia.dabrowska_
Многие смотрели знаменитый фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
Ключевая сцена фильма - девочка в красном пальто, идущая вдоль улицы, на которой эсэсовцы массово расстреливают эвреев.
Это переломный момент истории, который подсвечивется для зрителей единственным ярким цветным элементом в черно-белом фильме.
Актрису, сыгравшую роль девочки, зовут Оливия Дабровска - и сейчас она работает координатором добровольцев в Польще, которые помогают украинским беженцам.
Снова война, снова геноцид, снова фашисты и массовые казни.
Сколько таких "девочек в красных пальто" осталось в Буче? Ирпене? Мариуполе?
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