Актриса, сыгравшая роль девочки в красном пальто в фильма Список Шиндлера, помогает украинцам в Польще

Многие смотрели знаменитый фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера".

Ключевая сцена фильма - девочка в красном пальто, идущая вдоль улицы, на которой эсэсовцы массово расстреливают эвреев.

Это переломный момент истории, который подсвечивется для зрителей единственным ярким цветным элементом в черно-белом фильме.

Актрису, сыгравшую роль девочки, зовут Оливия Дабровска - и сейчас она работает координатором добровольцев в Польще, которые помогают украинским беженцам.

Снова война, снова геноцид, снова фашисты и массовые казни.

Сколько таких "девочек в красных пальто" осталось в Буче? Ирпене? Мариуполе?