Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
Украинский народ не одолеть!
Известный украинский бизнесмен, владелец и директор порта ТИС Андрей Ставницер пожертвовал своим домом под Киевом, когда узнал, что там расположилась техника россиян.
"Ты смотришь в вебкамеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву", – описал в фейсбуке ситуацию Ставницер.
"Сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точным координатам своего дома ВСУ для наведения огня?" – иронически спрашивает он, опубликовав фото руин дома и сожженной техники россиян.
"Дом отстрою, страну отстроим, главное спасти больше жизней", - подытожил бизнесмен.
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