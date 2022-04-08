МИД Польши вызвал посла Франции из-за заявления Макрона о премьере Моравецком

Нападение россии на Украину объединило Европу перед лицом общей угрозы, но и определенным образом разделило. Среди влиятельных лидеров остаются несколько наивных, которые считают, что с путиным можно как-то договориться. Главным мечтателем, несомненно, является президент Франции Эмануэль Макрон, за что его критикуют другие, более радикально настроенные политики.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На днях глава польского правительства заявил следующее: "Господин президент Макрон, вы сколько раз разговаривали с путиным, и чего вы достигли? Мы не дискутируем, не договариваемся с преступниками, ведь с преступниками надо бороться... Никто не вел переговоры с Гитлером. А вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?»

Макрон терпеть такой выпад не стал и ответил Моравецкому. "Эти комментарии и безосновательны, и скандальны, но они меня не удивляют", - заявил президент Франции в эфире телеканала TF1.

В интервью "Le Parisien" Макрон пошел еще дальше, заявив, что "премьер-министр Польши является крайне правым антисемитом, который дискриминирует ЛГБТ". Он также добавил, что Моравецкий хотел помочь Марин Ле Пен перед президентскими выборами, первый тур которых во Франции намечен на 10 апреля.

В ответ министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Франции на разговор в министерство, сообщил спикер дипломатического ведомства Лукаш Ясина.