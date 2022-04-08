Россия вновь пожаловалась Турции по поводу байрактаров и была дипломатично послана

Россия вновь пожаловалась Турции в связи с продажей вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

«Россияне возмущены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ, что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны», - цитирует Reuters турецкого чиновника.

Отметим, что Турция критикует вторжение россии в Украину, но не присоединилась к санкциям, заявляя о важности сохранить канал связи между сторонами. Именно в Стамбуле прошли последние переговоры между сторонами. При этом Украина предлагает Турции стать одним из гарантов ее безопасности.