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  3. Россия вновь пожаловалась Турции по поводу байрактаров и была дипломатично послана
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Россия вновь пожаловалась Турции по поводу байрактаров и была дипломатично послана

Общие новости
(2 голосов)

Зачем эта дипломатия?

Россия вновь пожаловалась Турции по поводу байрактаров и была дипломатично послана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия вновь пожаловалась Турции в связи с продажей вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

«Россияне возмущены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ, что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны», - цитирует Reuters турецкого чиновника.

Отметим, что Турция критикует вторжение россии в Украину, но не присоединилась к санкциям, заявляя о важности сохранить канал связи между сторонами. Именно в Стамбуле прошли последние переговоры между сторонами. При этом Украина предлагает Турции стать одним из гарантов ее безопасности.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2022 в 18:29
россия возмущается что ей не дают убивать людей. Этому болоту осталось недолго...
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EasyRider (Dnipro)
08.04.2022 в 17:24
Жалкие мокшане... Вам-то что?! Вы же уже якобы сбили 36 из 35 дронов?..
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