Удар по Краматорску: количество погибших достигло полсотни

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал новые данные о количестве жертв удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

«50 погибших, из них 5 – дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских оккупационных войск «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле».