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Удар по Краматорску: количество погибших достигло полсотни

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Россияне сеют смерть в Украине

Удар по Краматорску: количество погибших достигло полсотни

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал новые данные о количестве жертв удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

«50 погибших, из них 5 – дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских оккупационных войск «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле».

Напомним, российское издание "риа новости" опубликовало информацию о взрыве в Краматорске с обвинением в адрес Вооруженных сил Украины в 10.25, однако первые сообщения об инциденте появились примерно в 10.30. Можно заметить, что сообщение было выложено в Twitter через сервис отложенных публикаций TweetDeck. Это значит, что решисты заранее подготовили пост.

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В статье: война с Россией
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