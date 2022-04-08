Удар по Краматорску: количество погибших достигло полсотни
Россияне сеют смерть в Украине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал новые данные о количестве жертв удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
«50 погибших, из них 5 – дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских оккупационных войск «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска.
На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.
Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.
Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле».
Напомним, российское издание "риа новости" опубликовало информацию о взрыве в Краматорске с обвинением в адрес Вооруженных сил Украины в 10.25, однако первые сообщения об инциденте появились примерно в 10.30. Можно заметить, что сообщение было выложено в Twitter через сервис отложенных публикаций TweetDeck. Это значит, что решисты заранее подготовили пост.
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